In Silheim und Kissendorf darf wieder geduscht werden

Dieses Bild vom Samstag gehört endgültig der Vergangenheit an. Die Feuerwehr teilt nun kein Mineralwasser mehr an die Bevölkerung aus.

Plus Das Gesundheitsamt hat für Silheim und Kissendorf nach den Ergebnissen der Laboruntersuchungen vor dem Trinken ein Abkochgebot angeordnet.

Von Till Hofmann

Flugblätter haben die Bürger der Bibertaler Ortsteile Kissendorf und Silheim in den vergangenen Tagen zur Genüge bekommen. Ein weiteres ist am Dienstag kopiert und später verteilt worden. Die 1600 betroffenen Einwohner dürften die neuesten Informationen mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis genommen haben. Denn sie müssen nun nicht länger in ein Hotel nach Leipheim oder Autenried fahren und vorher einen Termin vereinbaren, um sich endlich duschen zu können.

