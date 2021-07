Internationale Spezialitäten im neuen Rezeptheft Zuckerguss Spezial

In der Backstube wächst Europa zusammen: Ilona Ulrich aus Oberried und Elke Yoas aus Jettingen-Scheppach stellen süße Köstlichkeiten von ihren Reisen vor.

Ihre Reise nach Schweden war die Inspiration für das Rezept von Ilona Ulrich aus Oberried bei Breitenthal. "In Stockholm gibt es gefühlt in jedem Geschäft Zimtschnecken", sagt die Industriekauffrau. Dem traditionellen Gebäck wurde sogar ein eigener Tag gewidmet: Der 4. Oktober ist in Schweden "Kanelbullens dag".

Ilona Ulrich aus Oberried backt gerne. Foto: Sammlung Ulrich

Das Backen ist für die Oberriederin schon so etwas wie ein Hobby. Vor allem während des Corona-Lockdowns hat sie in der Küche viele Rezepte ausprobiert. "Endlich habe ich mich auch ans Brotbacken gewagt", erzählt die 32-Jährige. Zwei Sauerteige hat sie dafür gezüchtet, sie sind eine wichtige Zutat für die Brot-Variationen.

Rückmeldung bekommt sie auch von ihren Kollegen: "Das sind meine größten Tester, die probieren gerne, was ich wieder gekocht oder gebacken habe." Die besondere Note "ihrer" Zimtschnecken kommt von einer speziellen Zutat, die vom Weihnachtsgebäck bekannt ist: Kardamom. Zuletzt werden die Kanelbullar noch mit Hagelzucker bestreut. Zu finden ist das Rezept auf Seite 54.

So schmackhaft kommen die Brioche von Elke Yoas aus dem Ofen. Foto: Sammlung Yoas



So gut wie vor 30 Jahren in der Türkei

Für Elke Yoas aus Jettingen-Scheppach beginnt ihre kulinarische Entdeckung vor 30 Jahren während einer Türkeireise. "Wir waren damals in einem französisch geführten Hotel und da haben sich die Brioche am Frühstücksbuffet aufgetürmt", erinnert sich die 59-Jährige.

Elke Yoas aus Jettingen-Scheppach hat ein Rezept für Brioche veröffentlicht. Foto: Sammlung Yoas

Das Backen ist für Elke Yoas jedes Mal etwas Besonderes: "Es ist so schön zu sehen, wie mit guten Waren gutes Essen entsteht." Dabei greift sie meist zu Biozutaten und mahlt das Mehl frisch vor dem Backen. "Mein Mühlaufsatz für die Küchenmaschine hat sich seit vielen Jahren rentiert. Als Getreide verwende ich meist Dinkel", sagt die "traditionelle" Hobbybäckerin - gebacken wird in einem herkömmlichen Backofen mit Ober- und Unterhitze.

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sie ihre Brioche natürlich perfektioniert. Wichtig sei ein "schwerer" Teig, der lange genug gehen muss. Ihr gefällt das einfache Rezept, "da kann man wenig rummachen", sagt die Jettingerin. Doch in der Form des Gebäcks sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. So lässt sich der Teig in einer Kuchenform ausbacken und danach wie Toastbrot schneiden. In einer großen Schüssel wird daraus ein großer Laib.

Die Brioche werden vor dem Backen mit Eigelb bestrichen.. Foto: Sammlung Yoas

Sie bevorzugt jedoch die kleineren Formen. "Da gibt es mehr Kruste und die handlichen Brioche bleiben länger frisch", sagt Elke Yoas. Danach sind dem Genuss keine Grenzen gesetzt: Ob süßer oder herzhafter Aufstrich, ganz nach Geschmack.

Foto: AZ-Repro

