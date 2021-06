Landkreis Günzburg

27.06.2021

Jetzt ist Urlaub auf dem Bauernhof in Rieden möglich

Plus Wie sich ein über 60 Jahre altes Anwesen in Rieden innerhalb von 13 Monaten in ein Urlaubsdomizil verwandelt hat. Und wie sich die Bauherrin nun fühlt.

Von Walter Kaiser

Alte Bauernhöfe werden oft abgerissen. Nicht so im Ichenhauser Stadtteil Rieden. Dort haben Christine Zeller und ihr Mann Josef Höck ein mehr als 60 Jahre altes Gehöft in ein architektonisches Schmuckkästchen mit dem Namen „Zum Scheunenhof“ umgewandelt. Bauernhaus, Stadel, Scheune und Stall wurden mit viel Liebe zum Detail und unter weitgehendem Erhalt der vorhandenen Bausubstanz in Ferienwohnungen umgebaut – ein „Glücksfall“, wie Bürgermeister Robert Strobel bei der Eröffnung am Wochenende sagte. Das unternehmerische Risiko scheint sich zu lohnen. Zumindest die beiden Wohnungen im ehemaligen Bauernhaus sind bis Dezember ausgebucht. Und das ohne sonderliche Werbung.

