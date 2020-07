vor 1 Min.

Landkreis Günzburg: Jüngste Einsätze liefen hervorragend ab

Plus Die Vertreter von Polizei, Landkreis und Stadt Günzburg zeigen sich beim jährlichen Sicherheitsgespräch zufrieden mit ihrer Zusammenarbeit.

Auch wenn die vergangenen Wochen für Polizei und Rettungskräfte im Raum Günzburg viel Arbeit brachten, sind die Vertreter von Landkreis, Stadt und Polizei zufrieden. Beim diesjährigen Sicherheitsgespräch wurde von allen Seiten bestätigt: Die jüngsten Einsätze und die Zusammenarbeit liefen hervorragend. Das habe sicher an der „guten Struktur und am wohlwollenden Miteinander“ gelegen, sagte Landrat Hans Reichhart. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig betonte: „Gerade vor dem Hintergrund der explodierten Halle am Bahnhof: So schnell, wie Polizei und Rettungskräfte vor Ort waren, daran sieht man, wie reibungslos unsere Zusammenarbeit klappt.“

Auch die Menschen im Landkreis trügen ihres dazu bei: Vor allem die Zeit der Lockerungen nach den strengen Corona-Beschränkungen seien von den Bürgern mit Augenmaß und Verstand genutzt worden. Familien seien auf den vielen Fahrradwegen des Landkreises unterwegs gewesen oder hielten sich an Badeseen auf. Zu größeren Ansammlungen oder Verstößen kam es laut Polizei nicht.

Günzburger halten sich an die Corona-Auflagen der Polizei

Polizeipräsident Werner Strößner wusste aus anderen Landkreisen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zu berichten, dass hier an Badeseen teils unter Missachtung aller Regeln geparkt wurde. Im Landkreis Günzburg wurden dagegen „lediglich“ 326 Verstöße gegen die sogenannten „Corona-Auflagen“ von der Polizei aufgenommen.

In den über zwei Stunden des Sicherheitsgesprächs wurden Zahlen der einzelnen Polizeiinspektionen des Landkreises vorgelegt. Auffällig dabei: Die Aufklärungsquote liegt mit knapp über 70 Prozent über dem bayernweiten Durchschnitt, der sich bei 67 Prozent bewegt.

Allerdings hat die Stadt Günzburg im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 einen Anstieg von 8,5 Prozent an Straftaten zu verzeichnen, nämlich etwa 2400. Dies liegt vor allem an den Ladendiebstählen. Das erkläre sich damit, dass die Geschäfte teils „Kaufhausdetektive“ einsetzten. In dem Fall zeigt sich: Wo genau hingeschaut wird, da wird auch mehr gefunden. Gleiches gilt für Drogen: Hier haben mehr Kontrollen zu mehr kleineren Funden geführt. Allerdings ist klar: „Es gibt bei uns keinen Hotspot“, sagte Stefan Müller, Leiter der Polizeiinspektion Günzburg.

Unfallzahlen mit Personenschaden im Kreis Günzburg sind "relativ moderat"

Der Leiter der Autobahnpolizei Günzburg, Werner Schedel, führte die Zahlen zum Unfallgeschehen auf der A8, die durch den nördlichen Landkreis Günzburg führt, aus: 65.000 Fahrzeuge pro Tag, dabei im Schnitt etwa 330 Unfälle im Jahr, die meisten mit Blechschäden. Dennoch gab es im vergangenen Jahr zwei Tote zu beklagen. Bei über 50 Unfällen kamen Menschen zu Schaden. Das, betonte Schedel, müsste man jedoch ins Verhältnis setzen: „Das ist relativ moderat bei der Dichte des Verkehrs.“ Landrat Hans Reichhart fügte hinzu, dass auf der Strecke Leipheim-Günzburg ohnehin ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern bestünde. Im Februar 2020 gab es darüber hinaus vom Bundesverkehrsministerium die Zusage, dass entlang der A8 digitale Schilderbrücken installiert werden. Landrat Reichhart: „Diese müssen jetzt schnell geplant und umgesetzt werden, damit erhöhen wir die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn.“

Fazit: Landrat Hans Reichhart und der Oberbürgermeister der Stadt Günzburg waren sich einig, dass die Zusammenarbeit zwischen Land, Stadt und Polizei hervorragend laufe. Das habe man bei der Explosion einer Halle am Bahnhof gesehen. „Noch einmal brauchen wir das nicht. Die Stadt hat zehn Schutzengel gehabt“, sagte Oberbürgermeister Jauernig und Polizeipräsident Strößner fügte hinzu: „Es war alles, was an Schutzengeln verfügbar war, draußen.“ (zg)

