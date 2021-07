Landkreis Günzburg

18:04 Uhr

"Jugend musiziert": Wie Lilli und Leo mit ihrem Video die Jury überzeugen

Plus Der Bub aus Goldbach und die zwölf Jahre alte Burgauerin haben mit ihrem Spiel auf Violine und Klavier beim Wettbewerb "Jugend musiziert" den ersten Preis im Regionalwettbewerb geholt.

Von Till Hofmann

Vielleicht kullern am Dienstag noch die Tränen bei Lilli Fülling. Denn sie verlässt ihre alte Heimat Burgau und zieht mit ihrer Familie Hunderte Kilometer weit weg in den Norden, in die Nähe von Kiel. Zurück lässt die Zwölfjährige Bekannte und Verwandte, Freundinnen und Freunde und eine wunderbare Erinnerung an die vergangenen Monate, die von musikalischer Anstrengung geprägt waren. Sie am Klavier und der um ein Jahr jüngere Leo Baldauf an der Violine.

