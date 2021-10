Landkreis Günzburg

18:30 Uhr

Jugendpornografisches Material: Mutter soll Sohn geholfen haben

Plus Die Frau soll Sprachaufnahmen eingesprochen haben. Vor Gericht zeigte sich, dass der Sohn der Bestimmer ist. Es ging auch um einen anderen Vorwurf.

Von Marc Hettich

Ein heute 18-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Günzburg hat von Mai 2019 bis Januar 2020 jugendpornografische Bilder und ein Video seiner gleichaltrigen Freundin ohne deren Wissen und Einverständnis in einschlägigen Internetforen zum Verkauf angeboten. Das Mädchen ist bei sexuellen Handlungen oder nur teilweise bekleidet in aufreizender Haltung zu sehen. Die Aufnahmen fertigte er mit seinem iPhone während der Beziehung, die von Juli 2018 bis etwa August 2019 andauerte von seiner damals 15- beziehungsweise 16-jährigen Freundin. Weitere Fotos von sich machte das Mädchen selbst und schickte die Bilder auf das Handy des Täters. Der junge Mann war, wie berichtet, im Juli am Amtsgericht Günzburg vom Jugendschöffengericht zu einer zweijährigen Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Jugendliche hat Berufung eingelegt. Nun stand jedoch seine Mutter wegen der Fälle vor Gericht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen