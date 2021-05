Landkreis Günzburg

Kampf ums Überleben: Bundeswehr Laupheim übt mit Hubschraubern

Plus Von Mittwoch an sollen über vier Gemeindegebieten im Landkreis Günzburg Hubschrauberüberflüge der Bundeswehr Laupheim stattfinden. Was steckt dahinter?

Von Nadine Rau

Wir hören es nicht allzu oft, das stete Rattern von Rotorblättern eines Hubschraubers. Und wenn es doch mal dazu kommt, so schnellt meist sofort der Kopf nach oben, um zu sehen, was da über einem kreist. In dieser Woche, geplant von Mittwoch bis Freitag, könnte der ein oder andere auch im Landkreis Günzburg Hubschrauber sehen. Keine Rettungs- oder Polizeihubschrauber, sondern CH-53-Hubschrauber – von der Bundeswehr. In und über vier Gemeindegebieten soll es Überflüge und Landungen geben. Welche Gemeinden das sind, dazu darf Presseoffizier Johannes Locherer des Hubschraubergeschwaders 64 aus Laupheim nichts Näheres sagen.

