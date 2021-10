Kebapladeninhaberin aus dem Landkreis Günzburg vor Gericht

Plus Sie hatte ihren Vater und ihren Onkel nicht bei der Sozialversicherung gemeldet. Der Traum von der Selbstständigkeit führte zu einem hohen Schaden.

Eine Imbissbesitzerin aus dem nördlichen Landkreis Günzburg soll ihren Vater und dessen Bruder von April 2016 bis Oktober 2018 beschäftigt haben, ohne sie zur Sozialversicherung anzumelden. Ab April 2018 soll sie die Vollzeitkräfte nur als geringfügige Arbeitnehmer angemeldet haben. Insgesamt, so die Anklageschrift, sei den Sozialversicherungsträgern in 55 Einzelfällen ein Gesamtschaden von 28.957,68 Euro entstanden. Nun stand die Frau wegen des Vorenthaltens beziehungsweise Veruntreuens von Arbeitsentgelt vor dem Amtsgericht Günzburg.