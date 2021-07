Landkreis Günzburg

vor 16 Min.

Kindergartenplätze im Kreis Günzburg sind rar

Plus Im Landkreis Günzburg sind nahezu alle Kindergartenplätze belegt. Viele Kommunen investieren in weitere Einrichtungen - doch das alleine löst das Problem nicht.

Von Michael Lindner

Fast alle Kommunen im Landkreis Günzburg investieren derzeit in Betreuungsplätze. Ein Blick in die Region zeigt: Das ist dringend nötig, denn fast alle Einrichtungen sind voll belegt. Vor wenigen Tagen beleuchtete unsere Redaktion die Situation der Krippenplätze, nun werden die Kindergartenplätze in allen 34 Kommunen des Landkreises näher betrachtet.

