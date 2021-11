Klinikvorstand Rehbein verabschiedet sich überraschend aus Günzburg

Der 60 Jahre alte Krankenhaus-Manager Dr. Volker Rehbein legt sein Amt nieder. Er macht persönliche Gründe geltend und will wieder als Arzt arbeiten.

An der Spitze der Kreiskliniken wird es eine personelle Veränderung geben. Dr. Volker Rehbein wird zum Ende des Jahres aus persönlichen Gründen sein Amt als Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach niederlegen. Das hat Dr. Rehbein mit dem Verwaltungsrat der Kreiskliniken vereinbart, wie das Landratsamt Günzburg am Mittwochnachmittag mitgeteilt hat.

Klinikvorstand Rehbein will künftig wieder Patienten behandeln

Dr. Rehbein hatte bereits im Vorfeld signalisiert, dass er für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird. „Die Entscheidung habe ich nach reiflicher Überlegung getroffen“, sagt Rehbein. „Die Gründe sind rein persönlicher Natur. Die restlichen Jahre meiner Berufstätigkeit will ich in meinen Beruf als Arzt zurückkehren und wieder in der direkten Behandlung von Patienten arbeiten.“

