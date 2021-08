Landkreis Günzburg

Kontrolle an A8: 29-Jähriger fährt nach Drogenkonsum Auto

Schleierfahnder werden auf den in Frankreich lebenden Mann an der Autobahn bei Leipheim aufmerksam. Was den Fahrer nun erwartet.

Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm kontrollierten am Dienstagabend den Fahrer eines französischen Autos auf der Tank- und Rastanlage Leipheim. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 29-jährigen, in Frankreich lebenden Rumänen stellten die Schleierfahnder deutliche Anzeichen für einen vorausgegangenen Drogenkonsum fest. Bei einem vor Ort durchgeführten Drogenschnelltest erhärtete sich der Verdacht, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Fahrt musste ein fahrtauglicher Mitfahrer fortsetzen. Der Rumäne muss nun mit einem Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich und einem Fahrverbot in Deutschland rechnen. (AZ)

