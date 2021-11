Kreative Jugendfeuerwehren erhalten finanzielle Unterstützung

Plus Die Bürgerstiftung Landkreis Günzburg führte einen "Wettbewerb der Kinder- und Jugendfeuerwehren im Landkreis Günzburg" durch. Hier fand nun die Preisverleihung statt.

Die Bürgerstiftung Landkreis Günzburg führte einen "Wettbewerb der Kinder- und Jugendfeuerwehren im Landkreis Günzburg" durch. Hier fand nun die Preisverleihung statt. Die Stiftungsmitglieder Alois Brunnhuber und Ferdinand Munk haben dem Vorstand, dessen Vorsitzender Heinrich Lindenmayr ist, die Idee zu einem Wettbewerb der Kinder- und Jugendfeuerwehren im Landkreis Günzburg nähergebracht. Schließlich wurde beschlossen, für diesen Wettbewerb ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro bereitzustellen. Munk bezeichnet diese Aktion als eine Win-win-Situation. Hier profitieren die Feuerwehren, der Landkreis, und es wird die Nachwuchsförderung angeregt. Für den jeweils ersten Platz waren 1500 Euro ausgelobt, für den zweiten Platz waren es 1000 Euro, 500 Euro gab es für den dritten Platz, und für jede weitere Wehr, die teilnahm, waren es 250 Euro. Die Jury zur Auswahl der jeweiligen Plätze bestand aus dem Kreisbrandrat Stefan Müller, dem Kreisjugendwart Steffen Baumgart, dem Kreisbrandmeister und ehemaligem Kreisjugendwart Markus Link, den Stiftungsmitgliedern Ferdinand Munk, Alois Brunnhuber und Heinrich Lindenmayr.