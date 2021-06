Landkreis Günzburg

Kreis Günzburg ist einer der Corona-Hotspots Deutschlands: Woran liegt's?

Plus Die Corona-Inzidenz im Kreis Günzburg liegt deutlich über 100 - so hoch wie fast nirgendwo in Deutschland. Die Suche nach der wahren Ursache gestaltet sich schwierig.

Von Christian Kirstges

Vermehrt wenden sich Leser per E-Mail, Facebook, Telefon oder Brief an unsere Redaktion: Sie wollen wissen, warum die Corona-Zahlen im Landkreis Günzburg nicht sinken, warum somit beispielsweise ein Biergarten-Besuch nur in den besser dastehenden Nachbarlandkreisen möglich ist. Am Dienstag stieg die Inzidenz erneut, auf 107,1. Das ist der dritthöchste Wert in Deutschland. Das Landratsamt, zu dem auch das Gesundheitsamt gehört, ist konkreten Antworten bislang oft ausgewichen und spricht von einem "diffusen Infektionsgeschehen". Doch viele Leser mutmaßen, es könne damit zusammenhängen, dass sich viele Mitbürger nicht (mehr) an die Corona-Regeln hielten. Was ist da dran?

