Kreis Günzburg will mehr sein als nur Familien- und Kinderregion

Plus Nach Kritik von mehreren Seiten konnte der Kreistag jetzt ein neues Leitbild für den Landkreis Günzburg verabschieden. Es mehrere Schwerpunkte.

Wie soll die Zukunft des Landkreises aussehen? Wo können Stärken ausgebaut, wo müssen Schwächen ausgebügelt werden? Antworten auf diese und viele andere Fragen sind im neuen Leitbild des Landkreises enthalten. Im Jahr 2000 hatte sich der Landkreis ein Leitbild als Familien- und Kinderregion gegeben. Seitdem sind neue Herausforderungen hinzugekommen – etwa die noch ausbaufähige Digitalisierung oder der Klimaschutz. In zahlreichen Arbeitsgruppen hatten Menschen aus allen Gesellschaftsschichten eineinhalb Jahre an einem aktualisierten Leitbild gefeilt. Einstimmig ist es nun vom Kreistag verabschiedet worden.