Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Kreis Günzburg zieht Lehren aus der Corona-Pandemie: 420 Quadratmeter für den Ernstfall

Plus Welche Lehren der Landkreis Günzburg aus der Corona-Pandemie beim Katastrophenschutz genau gezogen hat und warum man besser vorbereitet sei als zu Beginn.

Von Christian Kirstges

Mehr Kompetenzen soll das in Bonn angesiedelte Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bekommen, damit Deutschland besser auf unterschiedliche Szenarien wie Cyberangriffe, Dürren oder Gesundheitsgefahren reagieren kann. Die Vorsorge in Form von Lagern sollen weiter die Bundesländer betreiben, der Bund will koordinieren. Bayern beispielsweise hat schon ein Zentrallager eingerichtet, in dem medizinische Schutzgüter vorgehalten werden. Doch welche Lehren hat der Landkreis Günzburg beim Katastrophenschutz aus der Corona-Pandemie gezogen?

