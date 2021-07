Kripo beschlagnahmt 330 Gramm Marihuana und Cannabispflanzen

Ein Mann aus dem Landkreis Günzburg steht im Verdacht, mit Marihuana gehandelt zu haben. Zwei Männer sollen ihm geholfen haben. Einer sitzt jetzt in Haft.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt seit mehreren Monaten – nicht zum ersten Mal - gegen einen 34-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nun sitzt der Mann in Haft.

Der 34-Jährige steht im Verdacht, mit größeren Mengen Marihuana Handel getrieben zu haben. Im Verlauf der Ermittlungen rückten weitere Beschuldigte ins Visier der Ermittler. Ein 51-Jähriger aus dem östlichen Landkreis Günzburg fungierte mutmaßlich als Abholer und Bunkerhalter des Rauschgifts, ein 40-Jähriger stand im Verdacht, ebenfalls Rauschgift für den Haupttäter aufzubewahren.

Am Mittwoch durchsuchten Beamte der Kripo Neu-Ulm die Wohnungen der Beschuldigten, unterstützt wurden sie durch die operativen Ergänzungsdienste Neu-Ulm und Augsburg sowie des Bayerischen Landeskriminalamts.

Landkreis Günzburg: Polizei stellt "Drogengeld" sicher

Bei dem 51-Jährigen wurden unter anderem circa 310 Gramm Marihuana, zehn Cannabispflanzen und 700 Euro „Drogengeld“ sichergestellt. In der Wohnung des 40-Jährigen fand die Polizei etwa 24 Gramm Marihuana und eine Cannabispflanze.

An der Wohnanschrift des Hauptbeschuldigten wurden Mobiltelefone und Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete die vorläufige Festnahme des 34-jährigen Hauptbeschuldigten an. Die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen ordnete die Untersuchungshaft an. (AZ)