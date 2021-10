Landkreis Günzburg

27.10.2021

Landensbergs Bürgermeister sorgt sich um die dörfliche Struktur

Plus Dass die Gemeinde Landensberg nach der Schließung des Gasthauses Kreuz selbst die Immobilie erwirbt, ist nicht ausgeschlossen. Gaststätten-Verband im Kreis will Initiative starten.

Von Till Hofmann

Auf der Internetseite der Gemeinde Landensberg muss man nur den Reiter "Infrastruktur & Wirtschaft" anklicken, um zu erfahren, was in diesem Bereich für den 730-Einwohner-Ort wichtig ist. An erster Stelle wird auf den Landgasthof "Zum Adler" im Ortsteil Glöttweng verwiesen. Gleich darauf folgt die Wirtschaft oben auf dem Berg im anderen Ortsteil Landensberg: das Gasthaus "Dorfschänke Kreuz". Dieser zweite Eintrag ist, was vor Ort und über Gemeindegrenzen hinaus bedauert wird, nach dem Sonntag Geschichte. Denn dann macht Peter Wagner junior seine Wirtschaft nicht mehr auf (wir berichteten).

