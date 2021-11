Landkreis Günzburg erwirtschaftet 2020 einen Millionenüberschuss

Plus Geringere Ausgaben und eine unerwartete Millioneneinnahme prägen die Finanzen im Kreis Günzburg 2020. Wohin das Geld fließen soll.

Mit einem Überschuss von 3,6 Millionen Euro hat der Landkreis das Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen. Das gab Kämmerer Gernot Korz im Kreisausschuss bekannt. Vor allem im Sozialbereich blieben die Ausgaben unter der Kalkulation, in anderen Bereichen nahm der Landkreis mehr ein als erwartet.