Landkreis Günzburg ist ein Hotspot: Corona-Ampel ab Dienstag auf Rot

Weil unter anderem die Sieben-Tage-Inzidenz extrem hoch ist, steht im Kreis Günzburg die Corona-Ampel ab Dienstag auf Rot. Welche neuen Regeln dann gelten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt rasant an. Lag sie am Sonntag bei knapp 260, ist sie innerhalb von 24 Stunden auf über 300 gestiegen (303,1). Im Landkreis Günzburg steht die Krankenhausampel deshalb ab Dienstag auf Rot. Der Kreis gehört damit zu den regionalen Hotspots, somit gelten in der Region ab Dienstag strengere Corona-Regeln, die vor allem die Menschen betreffen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind.

Grundlage für die neue geltende Regelung ist eine Sieben-Tage-Inzidenz über 300 und eine Auslastung der Intensivbetten im Leitstellenbereich von über 80 Prozent. Sobald einer dieser Werte an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen nicht mehr überschritten wurde, gibt die Kreisverwaltungsbehörde dies unverzüglich bekannt. Am Tag nach der Bekanntgabe gelten dann wieder Erleichterungen. Doch welche Regeln gelten im Landkreis ab Dienstag? Eine Übersicht:

Zutrittsbeschränkungen Überall, wo bislang die 3-G-Regelung beziehungsweise bei gelber Krankenhausampel 3G-Plus galt, ist nun 2G Pflicht. Das heißt, es dürfen nur noch Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter zwölf Jahren in bestimmte Einrichtungen oder zu bestimmen Veranstaltungen - egal ob es sich um Kultur- oder Sportveranstaltungen handelt, Freizeiteinrichtungen, Bäder oder Museen.

Gaststätten und Hotels sind von 2G-Regelungen im Kreis Günzburg ausgenommen

Ausgenommen von der 2G-Regelung sind Gaststätten, Hotels und körpernahe Dienstleistungen wie beispielsweise Kosmetikstudios oder Friseursalons. Hier bleibt es bei 3G plus, man kommt also auch mit einem negativen PCR-Test zu einem neuen Haarschnitt. Ein Antigen-Schnelltest oder Selbsttest sind also nicht ausreichend.

In Hochschulen, für außerschulische Bildungsangebote einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie in Bibliotheken und Archiven gilt hingegen weiterhin die Zugangsmöglichkeit auch mit Schnelltest (3G). Für Clubs, Diskotheken, Bordellbetriebe und vergleichbare Freizeiteinrichtungen gilt weiterhin 2G.

Rote Stufe greift in das Berufsleben im Landkreis Günzburg ein

Neu ist, dass die rote Stufe auch in das Berufsleben eingreift: Ab Dienstag, 9. November, gilt die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz für alle Betriebe mit mehr als zehn Beschäftigten. Man muss allerdings keinen PCR-Test machen, es genügt ein einfacher Schnelltest, zweimal pro Woche für Ungeimpfte. Dies gilt für alle Beschäftigten, die während ihrer Arbeit Kontakt zu anderen Personen wie Kunden oder Kollegen haben. Der Handel und öffentliche Verkehrsmittel sind von dieser Regelung ausgenommen. (AZ)