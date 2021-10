Landrat Hans Reichhart leitet jetzt Regionalverband Donau-Iller

Der Regionalverband Donau-Iller hat den Günzburger Landrat Hans Reichhart zum neuen Vorsitzenden gewählt. Welche Aufgaben er erfüllen muss.

Der Regionalverband Donau-Iller hat eine neue Verbandsversammlung und einen neuen Vorsitzenden. Günzburgs Landrat Hans Reichhart tritt die Nachfolge als Vorsitzender von Landrat Heiko Schmid (Biberach) an, der nun das Amt des Stellvertreters übernimmt.

In der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung im Forum Mindelheim fand neben der Verpflichtung der neuen Verbandsrätinnen und Verbandsräte für die 10. Wahlperiode auch die Wahl des neuen Vorsitzenden und seines Stellvertreters statt. Diese werden für drei Jahre aus der Mitte der Mitglieder, abwechselnd aus Baden-Württemberg und Bayern gewählt. Da mit Heiko Schmid die letzten drei Jahre ein Baden-Württemberger das Amt begleitet hat, ist turnusmäßig der bayerische Landrat Hans Reichhart für die Spitze des Regionalverbandes vorgeschlagen und einstimmig gewählt worden. Schmid übernimmt, ebenfalls nach einstimmiger Wahl, das Amt des Stellvertreters, von Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Landrat Hans Reichhart freut sich auf seine neue Aufgabe

Hauptaufgabe des neuen Vorsitzenden wird in den nächsten drei Jahren der Abschluss der Fortschreibung des neuen Regionalplans sein. Dieser legt die räumliche Entwicklung der ländergrenzüberschreitenden Region Donau-Iller in Zielen und Grundsätzen der Raumordnung fest. Dazu müssen unter Führung des neuen Vorsitzenden im nächsten Schritt, die durch das erste Anhörungsverfahren entstandenen Änderungen am Regionalplanentwurf beschlossen und das zweite Anhörungsverfahren eingeleitet werden. Aber auch andere raumplanerische Aufgaben und Projekte im Bereich Siedlung, Umwelt, Verkehr und Wirtschaft werden unter dem Vorsitz Reichharts in den nächsten Jahren voranzutreiben sein. „Mich erwartet eine vielseitige, arbeitsreiche und spannende Zeit, auf die ich mich sehr freue“, sagte Reichhart. (AZ)