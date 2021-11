Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Landrat zur Realschule: "In Thannhausen stehen wir im Wort"

Plus Um Preissteigerungen zu umgehen, soll mit dem Ersatzneubau der Realschule Thannhausen zügig im nächsten Jahr begonnen werden.

Von Walter Kaiser

Die Realschule Thannhausen wird generalsaniert und erhält in Teilen einen Ersatzneubau. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein. Die Kosten sind mit 25,7 Millionen Euro veranschlagt. Während der Bauzeit müssen die Schülerinnen und Schüler in Containern unterrichtet werden, dafür wird mit zusätzlichen Kosten in Höhe von rund 1,75 Millionen gerechnet. Die Mitglieder des Schul-, Kultur- und Sportausschusses haben der Grobplanung für die Sanierung und den Neubau einhellig zugestimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen