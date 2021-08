Landratsamt Günzburg hat bisher 343.000 Euro Corona-Bußgelder erhoben

Plus Die Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit geahndet. Warum sich ein Einspruch gegen einen Bußgeld-Bescheid in jedem vierten Fall lohnt.

Die Maske nicht auf, unberechtigte oder zu viele Personen beieinander, der Wirt einer Gaststätte, der sich nicht an die gültigen Regeln hält: Die Corona-Pandemie hat viele Einschränkungen und Bestimmungen nach sich gezogen - und oft haben sich die "Spielregeln" geändert.