Landkreis Günzburg

17:55 Uhr

Lange Wartelisten für Schwimmkurse im Kreis Günzburg: Ein neues Angebot soll helfen

Plus Schwimmkurse sind im Landkreis Günzburg ungebrochen stark nachgefragt. Im Günzburger Waldbad gibt es dieser Tage ein zusätzliches Angebot von der Delphin-Kinderschwimmschule. Ein Besuch.

Von Nadine Rau

Stolz streckt sie ihre Urkunde in die Handykamera. Ein kleines Mädchen, mit ihrer Mutter auf einem großen Handtuch im Günzburger Waldbald, an einem Freitagmittag. Während die Kleine schon glücklich ihr Schwimmabzeichen präsentiert, tummeln sich im Nichtschwimmerbecken dahinter bereits die nächsten Kinder, die sich heute ihre Urkunde holen wollen. Mitten im Getümmel: Carmen Oehme und Steffi Hornstein, beide Schwimmtrainerinnen von der Delphin-Kinderschwimmschule, die ihren Sitz in Stuttgart hat.

