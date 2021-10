Lions Adventskalender-Motiv hängt jetzt im Schloss Harthausen

Nicht nur der Adventskalender des Lions Clubs Günzburg ist gefragt, auch die originalen Bildmotive selbst. Familie von Riedheim hat ihr Schloss gekauft – diesmal gemalt.

Eines der Motive des diesjährigen Lions Adventskalenders ist das Schloss in Harthausen. Das von der Günzburger Künstlerin Gisela Stang gemalte Original des Kalendermotivs hängt seit letzter Woche in den Räumen dieses prächtigen Gebäudes.

Schloss Harthausen ist ein Doppelschloss und gehört zur Gemeinde Rettenbach. Es ist eine viergeschossige Anlage mit zwei Seitenflügeln aus dem 15. und 16. Jahrhundert und prägnanten Schweifgiebeln. Heinrich Truchsess von Höflingen verkaufte 1567 das Areal an Egolf von Riedheim. Um 1760 ließ Freiherr Johann Alexander von Riedheim einen vierstöckigen Verbindungstrakt hinzufügen, das Schloss einheitlich barockisieren und zur heutigen Form ausbauen. Von 1972 bis 1977 wurden Schloss und Remise grundlegend saniert. Die Schlossfassade erhielt wieder die Farbgebung des 18. Jahrhunderts.

Erlös vom Verkauf des Originalbilds fließt komplett in karitative Projekte

Heute ist das Schloss im Besitz der freiherrlichen Familie von Riedheim, die das Originalbild Gisela Stangs nun erworben hat. Der Erlös aus diesem Verkauf fließt in vollem Umfang in die karitativen Projekte des Lions Clubs Günzburg. Die Künstlerin hat ihr Werk unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Bei der Auswahl der Motive für den Adventskalender legt der Lions Club Wert darauf, dass sie künstlerisch anspruchsvoll sind, adventlich-winterliche Stimmung vermitteln und einen Bezug zur heimatlichen Region haben. Mit der Ausgestaltung wurde in diesem Jahr – nach 2012, 2013, 2017 und 2018 – nun zum wiederholten Mal Gisela Stang betraut.

Künstlerin des Lions Adventskalenders fing als 13-Jährige mit Aquarell an

Sie lebt in Günzburg, stammt aber aus Mettmann bei Düsseldorf und ist seit früher Jugend kreativ tätig. Besonders die Aquarellmalerei hatte es ihr angetan. Mit 13 Jahren konnte sie diese Technik bei einem Landschaftsmaler, der mit ihren Eltern bekannt war, erlernen. Anschließend nahm sie immer wieder an Kursen teil, in den letzten Jahren auch bei bekannten Malern in der hiesigen Gegend. Es folgten Ausstellungsbeteiligungen im Raum Günzburg, Einzelausstellungen in Gundremmingen, Günzburg und Mettmann. Aber bei alledem blieb die Malerei für sie ein Hobby.

Der Kalender ist in zahlreichen Verkaufsstellen des Altlandkreises Günzburg zum Preis von sieben Euro zu erwerben. Auf der Homepage des Lions Clubs (www.lions-club-guenzburg.de) sind alle Verkaufsstellen aufgelistet. Verkaufsbeginn war bereits der 16. Oktober. (AZ)