Landkreis Günzburg

vor 53 Min.

Mann soll 13-jährige Nichte im Kreis Günzburg sexuell missbraucht haben

Plus Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Günzburg wird die Öffentlichkeit größtenteils ausgeschlossen. Warum es nicht bei diesem einen Gerichtstermin bleibt.

Von Julia Greif

Ein Mann aus dem Kreis Günzburg muss sich wegen sexuellen Missbrauchs der Nichte und sexueller Belästigung vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten. Die Mutter des Mädchens war im Krankenhaus, also kam die damals 13-Jährige für fünf Wochen Anfang 2018 in den Haushalt ihres Onkels aus dem östlichen Landkreis Günzburg. In diesem Zeitraum soll der damals 47-Jährige gegenüber seiner Nichte mehr als 30 Mal übergriffig geworden sein, sie über und unter der Kleidung an der Brust berührt haben. Auch danach soll ihr Onkel die Jugendliche bei einem Besuch abermals belästigt haben.

