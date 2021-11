Landkreis Günzburg

Maskenaffäre: Was passiert mit den gespendeten 470.000 Euro?

Die Bürgerstiftung Landkreis Günzburg hat im Zuge der Maskenaffäre eine Spende von 470.000 Euro erhalten. Das Geld liegt bei der Justizkasse - noch. Was damit passieren könnte.

Von Michael Lindner

15 Jahre gibt es die Bürgerstiftung Landkreis Günzburg inzwischen, in der Öffentlichkeit war sie lange Zeit wenig bekannt. Das hat sich im Frühjahr dieses Jahres schlagartig geändert. Die Maskenaffäre um den Landtagsabgeordneten Alfred Sauter, den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein ( Münsterhausen) und Unternehmer Thomas Limberger wurde publik und auf einmal war auch die Bürgerstiftung im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Denn Sauter spendete anonym 470.000 Euro an die Stiftung, die nichts von der Herkunft des Geldes und dem Großspender wusste. In den vergangenen Tagen sind einige Entscheidungen im Zuge der Maskenaffäre gefallen, die auch Auswirkungen auf die sechsstellige Summe haben könnten, die seit Monaten bei der Landesjustizkasse Bamberg hinterlegt ist.

