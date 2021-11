Menschen im Kreis Günzburg müssen künftig höhere Müllgebühren zahlen

Plus 20 Jahre lang wurden die Müllgebühren im Kreis Günzburg nicht erhöht - doch damit ist jetzt Schluss. Warum eine Erhöhung notwendig ist und wie diese aussehen könnte.

Die Müllgebühr wird demnächst angehoben - erstmals seit rund 20 Jahren. Das kündigte Landrat Hans Reichhart im Kreisausschuss an. Grund seien vielfältige Kostensteigerungen, die sich zuletzt auf etwa 2,2 Millionen Euro summiert hätten, wie Anton Fink, der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes, im Ausschuss sagte. Da der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises als kommunales Unternehmen grundsätzlich kostendeckend arbeiten muss, komme man um eine Erhöhung der Müllgebühr nicht herum.