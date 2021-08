Landkreis Günzburg

18:30 Uhr

Metzgerei Tögel schließt am Samstag in Jettingen-Scheppach und Burgau

Die Metzgerei Tögel (von links Helmut Tögel und Sohn Harald) öffnet in Jettingen-Scheppach und in der Filiale in Burgau am Samstag, 14. August, letztmals die Ladentür. Rechts die beiden aus dem Landkreis Dillingen stammenden Brüder der Metzgerei Steinle, Benedikt und Michael Steinle (von rechts).

Plus Warum die Metzgerei nicht weitermacht, wie sich der Seniorchef fühlt und wie es mit den beiden Fachgeschäften nun weitergeht.

Von Till Hofmann

Für Sentimentalität oder gar eine Träne, die sich Metzgermeister Helmut Tögel am Samstag aus dem Gesicht wischt, ist kein Platz. Es ist eher ein Gefühl der Erleichterung, das sich nun breitmacht. Die Metzgerei Tögel gehört nach der dritten Generation zumindest dem Namen nach der Vergangenheit an. Mitten im August schließen der Stammsitz im Industriegebiet von Jettingen-Scheppach und die gepachtete Filiale in Burgau endgültig. Am Samstag ist Schluss. Für einen Einkauf ab 20 Euro Warenwert erhalten die Kundinnen und Kunden ein Abschiedsgeschenk.

