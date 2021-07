Ministerium: Ohne Flutpolder ist kein wirksamer Hochwasserschutz möglich

Plus Nach dem jüngsten Starkregen spricht sich Umweltminister Thorsten Glauber noch vehementer für Flutpolder aus. Auch bei Leipheim ist ein Flutpolder geplant.

Die Erfahrungen der vergangenen Tage und Wochen haben gezeigt: Infolge des Klimawandels nehmen die sogenannten Starkregenereignisse zu. Und sie dürften künftig weiter zunehmen. Der Ausbau des Hochwasserschutzes entlang der Donau und ihrer Nebenflüsse sei deshalb ein unabdingbares Muss, erklärte der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber ( Freie Wähler) am Montag auf einer Pressekonferenz in München. Vertiefte Studien hätten gezeigt, dass ohne Flutpolder ein wirksamer Hochwasserschutz entlang der Donau nicht zu erreichen sei, betonte der Minister. Ein solcher Flutpolder ist unter anderem bei Leipheim geplant.