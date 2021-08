Landkreis Günzburg

11:30 Uhr

Mit dem Reisecheck zum nächsten Blutspendetermin im Kreis Günzburg

Was bei und vor der Blutspende in Corona-Zeiten alles zu beachten ist, erklärt der Blutspendedienst des Roten Kreuzes.

Blut zu spenden ist in Corona-Zeiten nicht so einfach wie sonst. Dabei ist die Lage während der Sommerzeit ohnehin angespannt. Was alles zu beachten ist.

Reisende, die nach ihrer Rückkehr den nächstmöglichen Blutspendetermin wahrnehmen, leisten einen essenziellen Beitrag zur kontinuierlichen Versorgung von Patientinnen und Patienten während der angespannten Sommerzeit. Nach Aufenthalten in bestimmten Regionen weltweit bestehen wegen verschiedener Infektionsrisiken (beispielsweise Malaria oder Dengue-Virus) Wartezeiten bis zur nächsten Blutspende. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie gelten derzeit zudem Rückstellfristen für Menschen, die in bestimmten Gebieten ihren Urlaub verbracht haben. Die Festlegung der Risikogebiete erfolgt durch das Robert-Koch-Institut und wird dem jeweiligen Infektionsgeschehen laufend angepasst. Aktuell werden Menschen, die sich in einem Corona-Hochrisikogebiet aufgehalten haben, für zehn Tage von der Blutspende zurückgestellt. Eine Abkürzung der Wartezeit durch ein negatives Testergebnis ist frühestens nach fünf Tagen möglich. Geimpfte und Genesene können unmittelbar nach Rückkehr Blut spenden. Für 14 Tage zurückgestellt von der Blutspende Menschen, die sich in einem Corona-Virusvariantengebiet aufgehalten haben, werden für 14 Tage von der Blutspende zurückgestellt. Die Rückstellungspflichten gelten nicht bei Durchreise durch ein Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet ohne Zwischenaufenthalt. Um diesbezüglich Klarheit zu schaffen und die Terminfindung zu erleichtern, bietet der Blutspendedienst (BSD) des Bayerischen Roten Kreuzes auf seiner Website Spendewilligen einen Reisecheck. Unter www.blutspendedienst.com/reisecheck wird nach Angabe von Reiseziel und -zeitraum das nächstmögliche Spendedatum angezeigt. Um den noch immer hohen Bedarf der Kliniken decken zu können, sei es wichtig, dass sämtliche Termine im September entsprechend ausgelastet seien. Im September in Ziemetshausen und Günzburg Die geplanten Blutspende-Termine für September im Landkreis Günzburg sind: Am Donnerstag, 2. September, zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr in Ziemetshausen (Pfarrheim St. Peter und Paul , Spitalweg 9).

(Pfarrheim St. , Spitalweg 9). Am Mittwoch, 22. September, zwischen 16 Uhr und 20.30 in Günzburg (Forum am Hofgarten, Jahnstraße 2). So geht man nach einer Mitteilung des Günzburger Rotkreuz-Kreisverbandes mit dem Terminreservierungssystem um: 1. Die Internetseite blutspendedienst.com/guenzburg aufrufen (der Ort ändert sich immer für das jeweilige Terminlokal),

2. Falls vorhanden mit Spendernummer anmelden,

3. Einen verfügbaren Termin wählen,

4. Auf die Bestätigung per E-Mail warten. Für Blutspender ohne Internetzugang können Termine über die kostenfreie Blutspenderhotline 0800 11 949 11 reserviert werden.

Eine Überprüfung der Termine wird empfohlen Alle Termine sowie eventuelle Änderungen, aktuelle Maßnahmen und Informationen rund um das Thema Blutspende in Zeiten von Corona sind unter 0800 11 949 11 zwischen 8 und 17 Uhr oder unter www.blutspendedienst.com tagesaktuell abrufbar. Facebook & Instagram: @blutspendebayern. Es wird aufgrund der aktuellen Situation dringend empfohlen, kurz vor dem Blutspendetermin nochmals mittels genannter Möglichkeiten zu prüfen, ob und wann der Termin stattfindet. (AZ)

