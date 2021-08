Mit einem Rad aus der DDR und Stempelbremse durch die Region

Plus Für kurze Ausflüge nutzt unser Redakteur Michael Lindner seit Kurzem ein altes Fahrrad aus der ehemaligen DDR. Über den besonderen Reiz eines „alten Schinkens“.

Erst wenige Wochen besitze ich mein „neuestes“ Rad, doch es ist um einige Jahre älter als mein erstes Fahrrad aus der Kindheit. Es ist schwer, hat keine Gangschaltung und die Bremsen sind gewöhnungsbedürftig. Doch dieses grüne Rad musste ich unbedingt haben.