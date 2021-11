Musicalfahrt für unsere Leser zum "Schuh des Manitu"

Am 20. November geht es für unsere Leser nach München ins Deutsche Theater, um den "Schuh des Manitu" aus einer neuen Perspektive kennenzulernen.

Aus dem (Heim-)Kino werden viele den "Schuh des Manitu" kennen. Der Kassenschlager von Michael "Bully" Herbig diente als Vorlage des gleichnamigen Musicals., das zurzeit im Deutschen Theater in München gespielt wird. Die Leserinnen und Leser der Günzburger Zeitung, der Mittelschwäbischen Nachrichten ( Krumbach) und der Donau Zeitung in Dillingen haben die Möglichkeit, am Samstag, 20. November, dabei zu sein. Zustiegsmöglichkeiten gibt es an folgenden Orten:

15.55 Uhr Dillingen , Rosenstraße,

, Rosenstraße, 16.05 Uhr Lauingen , Betriebshof,

, Betriebshof, 16.05 Uhr Leipheim , Wallgraben,

, Wallgraben, 16.15 Uhr Gundelfingen , Lidl ,

, , 16.15 Uhr Krumbach , Bahnhof,

, Bahnhof, 16.20 Uhr Günzburg , Stadtbach,

, Stadtbach, 16.25 Uhr Offingen , Mindelbrücke,

, Mindelbrücke, 16.30 Uhr Thannhausen , Kirche,

, Kirche, 16.35 Uhr Burgau , Kapuzinerstraße,

, Kapuzinerstraße, 16.35 Uhr Ichenhausen , Gasthof Hirsch,

, Gasthof Hirsch, 16.50 Uhr Jettingen-Scheppach , Betriebshof.

Der "Schuh des Manitu" als Musical im Deutschen Theater in München

Weitere Informationen gibt es telefonisch bei unserem Kooperationspartner Dirr-Reisen (Jettingen-Scheppach) unter der Telefonnummer 08225/309910. Dort kann man sich auch anmelden – ebenso unter www.ichfahrmalweg.de auf der Homepage. Die Busfahrt findet unter Beachtung der 2G-Regel statt (nachgewiesenermaßen geimpft oder genesen). (AZ)