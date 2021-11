Landkreis Günzburg

Mutter klagt an: Schwimmkurs-Gutscheine für Kinder sind eine "Riesenfarce"

Mit jeweils 50 Euro werden alle Kinder bis zur ersten Klasse unterstützt, wenn sie einen Kurs buchen, an dessen Ende das Seepferdchen-Abzeichen erworben werden kann.

Plus Anfang des Schuljahres bekamen Vorschulkinder und Erstklässler Gutscheine für Schwimmkurse. Eine Mutter aus dem Kreis Günzburg wollte ihn einlösen und stieß an ihre Grenzen.

Von Heike Schreiber

Eine 25-Meter-Bahn schwimmen und einen Ring vom Beckenboden hochholen: Das muss jeder Schwimmanfänger schaffen, wenn er sich das Schwimmabzeichen Seepferdchen an die Brust heften will. Um allerdings die Fähigkeiten dafür zu erwerben, fehlten in den vergangenen Monaten schlichtweg die Voraussetzungen. Bedingt durch die Corona-Pandemie waren die Bäder lange geschlossen. Um das steigende Problem der Nichtschwimmer zu bekämpfen, hat sich das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration deshalb etwas einfallen lassen: Alle Vorschulkinder und Erstklässler bekamen Anfang des Schuljahres Gutscheine für die Seepferdchen-Kurse. Doch wer nach langen Wartezeiten endlich einen Platz für einen Kurs ergattert hat, sieht sich vor einem neuen Problem.

