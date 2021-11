Nach der Polizeiserie erleben Leser die Polizei ganz nah

Günzburger Zeitung und Mittelschwäbische Nachrichten haben eine Fahrt zum Polizeipräsidium in Kempten verlost. Dort gibt es viele Einblicke in die Polizeiarbeit.

Der Höhepunkt für die Kinder dürfte das Probesitzen auf dem Polizeimotorrad gewesen sein - Erinnerungsfoto inklusive. Die Erwachsenen konnten sich in zwei Streifenwagen setzen, darunter ein ganz neuer 3er-BMW, der im Gegensatz zu seinen Vorgängern Weiß als Grundfarbe hat. Das sei besser für die Umwelt als die graue Grundlackierung, deren Inhaltsstoffe auch den Funk etwas störten, erklärte Pressesprecher Dominic Geißler. Dem neuen Wagen fehlt zwar noch ein Teil der Ausstattung, aber dafür gibt es eine polizeieigene Werkstatt. Zuvor hatte es Gelegenheit gegeben, vor allem Polizeipräsidentin Claudia Strößner zu fragen, was man schon immer über die Polizei wissen wollte. Davon machten die Leserinnen und Leser von Günzburger Zeitung und Mittelschwäbischen Nachrichten, die diese Fahrt zum Sitz des Präsidiums Schwaben Süd/West in Kempten im Rahmen unserer Serie "Die Polizei und wir" gewonnen hatten, auch regen Gebrauch.

So fragte ein Opa stellvertretend für seine Enkel, ob die Polizei denn speziell geschulte Beamtinnen und Beamte für Kinder habe. Wie die Präsidentin erklärte, gibt es spezielle Schulverbindungsbeamte und in jeder Dienststelle Kolleginnen und Kollegen, die für den Umgang mit Kindern und Frauen geschult seien, wenn diese Opfer von Verbrechen oder Zeugen sind. Jemand wollte zudem wissen, ob es schwierig gewesen sei, als Strößner das Amt von ihrem Mann übernahm - er war vor ihr Polizeipräsident gewesen. Am Anfang, sagte sie, sei dieser Rollentausch schon nicht so einfach gewesen. Aber nach drei Monaten sei es gegangen. Inzwischen interessiere es ihn meistens nicht mal mehr, was in der Arbeit los ist. Er habe zu Hause im Haushalt genug zu tun.

Rat der Polizeipräsidentin: Sich nie selbst in Gefahr bringen

Ansonsten wollten die Kinder etwas zu Fingerabdrücken wissen, jemand erkundigte sich nach Tattoos und ihrer Vereinbarkeit mit dem Beruf des Polizisten und zur Gewalt gegenüber den Beamten. Die Frage, ob es eine Situation gegeben habe, in der sie lieber Zivilistin statt Polizistin gewesen wäre, verneinte Strößner. Die Leserinnen und Leser interessierte auch, wie man zur Polizei kommt, wie die Zusammenarbeit mit anderen Präsidien ist und wie man sich verhalten soll, wenn man beispielsweise einen Dieb erwischt. Der Rat der Präsidentin: die Polizei rufen. Gegebenenfalls könne man ihn auch beobachten, aber in keinem Fall solle sich jemand selbst in Gefahr begeben. Und natürlich, beantwortete sie eine andere Frage, könne man den Dienstausweis verlangen, wenn ein Polizist etwas von einem will. Gerade, wenn jemand in die eigenen vier Wände wolle. Schließlich gibt es viele Fälle von falschen Polizisten.

Kürzlich hatten die Beamten gemeldet, dass eine Mutter sie um Hilfe gebeten hatte, weil ihr Sohn nicht in die Schule wollte. Kommt so etwas öfter vor? Diese Frage verneinte Strößner. Immer mal wieder werde man um Unterstützung gebeten, wenn Eltern Heranwachsenden nicht Herr werden, aber solche Fälle wie den geschilderten gebe es doch eher selten.

Vor allem jüngere Polizeikräfte übernehmen die Streife

Pressesprecher Geißler erklärte zudem den Grund, warum oft vor allem jüngere beziehungsweise dienstjüngere Kolleginnen und Kollegen auf Streife sind und keine gemischten Teams aus jung und erfahren. Ein Leser hatte diese Frage mit auf den Weg gegeben, weil er den Eindruck habe, dass die Lebens- und Diensterfahrung manchen Polizisten fehle, wenn sie mit Bürgern umgehen und das ein Grund sein könne, warum ihnen nicht genug Respekt entgegengebracht werde. Nach dem Motto: "Wie man in den Wald hineinruft, ...".

Zum einen, sagte Geißler, versuche man, Kollegen nach vielen Jahren Streifendienst irgendwann nicht mehr ständig rauszuschicken. Dabei gehe es um die Gesundheitsvorsorge. Früher seien auch im höheren Alter noch viele diensterfahrene Beamte draußen, aber öfter krank gewesen - der Schichtdienst sei sehr anstrengend. Zum anderen sei es auch eine Personalfrage, wie viele Kollegen eine Dienststelle überhaupt für den Streifendienst aufbieten kann und wie belastet eine Inspektion mit Einsätzen ist.

Die Polizei präsentierte auch ihre Diensthunde

Neben den Gesprächen und den Fotomöglichkeiten bot die Polizei noch mehr: Diensthundeführerinnen demonstrierten mit ihren Tieren, wie diese Gegenstände und Rauschgift finden können. Sie waren ein weiteres beliebtes Fotomotiv für die Leserinnen und Leser und deren Kinder beim Besuch des Präsidiums Schwaben Süd/West. Die Präsidentin freute sich über das Interesse: Es tue gerade in diesen Zeiten gut zu sehen, dass Bürgerinnen und Bürger hinter ihrer Polizei stünden.