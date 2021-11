Nach zehn Jahren nimmt Dirigent Markl Abschied vom Blasorchester Kötz

Plus Warum das Herbstkonzert der Kötzer Blasmusiker ein emotionaler Abend war und wie der Orchesterchef verabschiedet worden ist.

Ganz im Zeichen des Abschieds stand das Herbstkonzert des Blasorchesters Kötz. Für zwölf junge Musikerinnen und Musiker war es das letzte Konzert in der Jugendkapelle, sie wechseln jetzt ins Blasorchester. Und für Dirigent Benjamin Markl war es das letzte Konzert mit dem Blasorchester, nach zehn Jahren endet der gemeinsame Weg.