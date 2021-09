Landkreis Günzburg

18.09.2021

Neue App für Familien soll Angebote im Landkreis Günzburg bündeln

Plus Der Jugendhilfeausschuss im Landkreis Günzburg befürwortet eine Familien-App. Was sie als zentrale Plattform für Familien leisten soll.

Von Julia Greif

Alle Angebote und Informationen für Familien in einer App bündeln: Das ist das Ziel der Familien-App, sagte Landrat Hans Reichhart am Donnerstag vor dem Jugendhilfeausschuss, der im Beruflichen Schulzentrum in Günzburg tagte. Die Smartphone-App soll Familien noch stärker als die bisherigen Angebote erreichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen