Neue Corona-Regeln stellen Kulturszene im Kreis Günzburg vor Probleme

Plus Seit Mittwoch gelten im Freistaat wieder neue Corona-Auflagen. Sie treffen die Kulturveranstalter im Landkreis Günzburg hart. Wie diese damit umgehen.

Seit Mittwoch gelten für die Kultur im Freistaat wieder schärfere Corona-Regeln. Vor allem bei Theater- und Konzertvorstellungen müssen die Veranstalter strenge Auflagen befolgen: Neben Impf- oder Genesenennachweis ist zusätzlich ein tagesaktueller, zertifizierter negativer Corona-Test vorzulegen (2G-plus-Regel). Noch schlimmer trifft die Veranstalter, dass nur noch 25 Prozent der Besucherkapazität belegt werden dürfen. Wir haben uns im Landkreis bei Kulturschaffenden umgehört, wie sie mit den Regeln umgehen, ob sie geplante Veranstaltungen durchführen, verschieben oder ganz absagen.