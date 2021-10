Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Neue Gasleitung Augusta: Jetzt steht die exakte Trasse fest

Plus Die Firma Bayernets stellt die Pläne für die 41 Kilometer lange Strecke zwischen Wertingen und Kötz vor. Wo Bürger vor Ort Fragen an die Betreiber stellen können.

Von Heike Schreiber

Wenn es um das Thema Gas geht, spielt der Landkreis Günzburg eine ganz passable Rolle. Vor Kurzem wurde der Grundstein für das Gaskraftwerk in Leipheim gelegt. Es soll im Sommer 2023 in Betrieb gehen. Ein zweites Projekt, das nicht nur den Landkreis Günzburg, sondern auch den Raum Dillingen tangiert, soll 2024 an den Start gehen: die gut 41 Kilometer lange Gastransportleitung Augusta von Wertingen nach Kötz. Inzwischen steht die Feintrassierung für die Leitung fest, die Verantwortlichen der Firma Bayernets GmbH präsentierten ihre neuesten Pläne und Fortschritte des Projekts in der Redaktion. Auch das Versprechen, die Bürger zu informieren, sobald alles konkret sei, setzt das Unternehmen in die Tat um und bietet in der letzten Oktoberwoche vier Informationstermine an.

