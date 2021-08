Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Problemherd Personal? Das sagen Gastronomen im Kreis Günzburg zur Lage

Plus Reduzierte Öffnungszeiten in Restaurants sind wegen der Pandemie keine Seltenheit mehr. Wie sieht es im Landkreis Günzburg aus?

Von Nadine Rau

Von halb fünf Uhr morgens bis 23 oder 24 Uhr arbeiten - für Lore Reinartz ist das oft Alltag. Heftiger Alltag, der so nicht ewig durchzuhalten ist. Im Moment aber geht es nicht anders: Mit ihrer Familie führt sie eine Metzgerei und eine Pizzeria in Breitenthal, außerdem einen Partyservice. "Wir kriegen kein Personal mehr", klagt sie. Durch die Pandemie hat sie ihre 450-Euro-Kräfte verloren und muss die Mehrarbeit nun selbst auffangen. Nur eine Lösung gibt es noch: Studenten einstellen, die sich etwas Geld verdienen wollen. "Das braucht aber jedes Mal wieder Zeit zum Einlernen", schildert Reinartz den Haken daran. Also sieht die Realität eher anders aus: Nicht mehr jeden Auftrag für den Partyservice annehmen, auch nicht mehr jeden Anruf während der Öffnungszeiten der Pizzeria, um Abholungsbestellungen aufzunehmen. "Irgendwo müssen wir eine Grenze ziehen", erklärt Reinartz klar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen