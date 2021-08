Prozess: Mann betrügt trotz laufender Ermittlungen weiter

Plus Ein 54-Jähriger hat sich vor dem Amtsgericht Günzburg wegen mehrerer Vermögensdelikte verantworten müssen. Nur sein Geständnis rettet ihn vor der Haft.

Auf höchst illegalem Weg hat ein 54-Jähriger versucht, seine desolate Finanzsituation als Selbstständiger aufzubessern. Seit drei Jahren hat der Mann in acht Fällen Waren verkauft, die er nicht lieferte oder gekauft, für die er die nötigen Mittel nicht hatte und obwohl bereits gegen ihn ermittelt wurde. So entstand ein Schaden von fast 16.000 Euro. Wegen Betrugs und Urkundenfälschung wurde der Angeklagte vom Günzburger Amtsgericht jetzt verurteilt.