Prozess in Günzburg: 19-Jährige hat Vergewaltigung frei erfunden

Plus Eine 19-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Günzburg wollte mit einer schweren Beschuldigung ihr Fremdgehen vertuschen. Das hat juristische Folgen.

Eine Vergewaltigung ist ein schweres Verbrechen und löst eine Lawine polizeilicher Ermittlungen aus. Genau dies hat eine 19-Jährige mit ihrer Anzeige verursacht. Sie meldete den angeblichen sexuellen Übergriff, weil sie ihr Fremdgehen gegenüber ihrem Freund vertuschen wollte. Wegen Vortäuschens einer Straftat musste sich die junge Frau nun vor Jugendrichter Walter Henle verantworten und kam glimpflich davon.