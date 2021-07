Landkreis Günzburg

Prozess in Günzburg: Angestellte geht trotz Quarantäne zur Arbeit

Eine 59-Jährige muss ein Bußgeld zahlen, weil sie trotz Quarantänepflicht arbeitet. Es ist aus mehreren Gründen ein besonderer Fall. So lief der Prozess am Amtsgericht Günzburg ab.

Von Wolfgang Kahler

Wer positiv auf das Coronavirus getestet ist oder mit einer infizierten Person Kontakt hatte, muss in Isolation. Das ordnen die zuständigen Landratsämter an. Weil eine 59-Jährige trotz der Quarantänepflicht in einem Therapiebetrieb im Nachbarlandkreis Dillingen arbeitete, verhängte das Günzburger Amtsgericht nun ein Bußgeld gegen die Frau.

