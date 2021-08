Rabiater Autofahrer bringt 16-Jährigen mit Leichtkraftrad zu Sturz

Der Vorfall ereignet sich außerhalb Günzburgs auf Höhe der Linksabbiegespur nach Offingen. Der Verursacher kümmert sich aber nicht weiter darum.

Ein 16-Jähriger wollte Dienstagnacht gegen 22.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad an der Einmündung Staatsstraße 2510 – Staatsstraße 2028 aus Richtung Günzburg kommend nach links auf die Straße in Richtung Offingen abbiegen. Hierzu ordnete er sich auf der Linksabbiegespur ein. Dabei wurde er von einem unbekannten Autofahrer links überholt, der anschließend auf der Staatsstraße 2510 geradeaus in Richtung Burgau weiterfuhr. Wegen dieses Fahrmanövers musste der Jugendliche sein Leichtkraftrad stark abbremsen und stürzte letztlich. Der Fahrer des Wagens entfernte sich ohne anzuhalten mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)