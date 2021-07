Radtour vor der Haustür: So geht nachhaltiges Reisen im Kreis Günzburg

Plus Nachhaltig Urlaub machen, ja – aber wie? Vier Ichenhauser Schüler haben dafür Radtouren im Landkreis Günzburg zusammengestellt und uns zu einer mitgenommen.

Der Kies knirscht unter den Rädern, eine sanfte Brise streicht übers Gesicht, als die Fahrräder den Radweg an der Günz entlangbrettern. Alle paar Meter müssen wir Pfützen ausweichen, die der Regen der vergangenen Tage dort hinterlassen hat. Die Günz steht hoch und sieht schlammig braun aus. Ich bin mit vier Schülern unterwegs, die sich eine Mission gesetzt haben: nachhaltige Fahrradtouren im Landkreis Günzburg.