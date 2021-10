Rohstoffabbau in Haldenwang: Diskussion wird vertagt

Plus Warum in der jüngsten Sitzung des Haldenwanger Gemeinderats die Aufstellung des Teilflächennutzungsplans für den Rohstoffabbau vertagt worden ist.

Der Teilflächennutzungsplan für Haldenwang, um den es in der jüngsten Gemeinderatssitzung ging, regelt den Abbau von Rohstoffen wie Sand, Kies, Ton und Lehm im Gemeindegebiet. Und dieser Plan gilt – eigentlich. Dennoch musste sich der Gemeinderat wieder damit beschäftigen. Hintergrund ist ein Normenkontrollantrag mit dem Ziel, die Rechtssicherheit des Teilflächennutzungsplans zu überprüfen. Zu der Sitzung waren Vertreter des Krumbacher Ingenieurbüros Kling Consult sowie eine Juristin der von der Gemeinde beauftragten Anwaltskanzlei eingeladen.