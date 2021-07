Schatzmeister der Günzburger Kreis-CSU: Landes-CSU "unverschämt"

Plus Die Kassenbücher der Kreis-CSU Günzburg wurden für die vergangenen zehn Jahren von externen Prüfern gesichtet. Doch ein Ergebnis wurde noch nicht verkündet.

Die Kritik war massiv. Das Verhalten von CSU-Generalsekretär Markus Blume und der CSU-Landesleitung sei „unverschämt“, erklärte Manfred Krautkrämer, der scheidende Schatzmeister der Günzburger Kreis-CSU, bei der Delegiertenversammlung. Im Zusammenhang mit der Masken-Affäre rund um die Abgeordneten Alfred Sauter und Georg Nüßlein habe man versucht, ihn öffentlich „in eine zwielichtige Ecke zu stellen“.