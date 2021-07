Landkreis Günzburg

18:30 Uhr

Schelte aus Leipheim für die Staatsregierung

Uwe Brandl, der Präsident des Bayerischen Gemeindetags, sparte in Leipheim nicht mit Kritik an der Staatsregierung.

Plus Die schwäbischen Bürgermeister trafen sich am Mittwoch zu einem Sommerempfang des Gemeindetags in Leipheim. Verbandspräsident Uwe Brandl sparte nicht mit Kritik an Söder und Piazolo.

Von Till Hofmann

Uwe Brandl, der Präsident des Bayerischen Gemeindetags, hat ein neues Reizwort, das er am Mittwochabend bei einem Sommerempfang seines kommunalen Spitzenverbandes im Leipheimer Landgasthof Waldvogel oft in den Mund genommen hat: Lüftungsgeräte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen