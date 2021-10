"Schlag ins Gesicht": Wanzl-Beschäftigte lehnen Tarifangebot ab

Plus Die in der IG Metall organisierten Wanzl-Mitarbeiter lehnen das Angebot der Arbeitgeberseite ab. Ab 1. Januar 2022 gibt es demnach keinen Tarifvertrag mehr.

Die Mitglieder der IG Metall der Wanzl-Betriebe in Kirchheim und Leipheim haben mit überwältigender Mehrheit das finale Angebot, welches vor allem Forderungen der Arbeitgeberseite enthält, für die Fortsetzung des Tarifvertrages bei Wanzl abgelehnt.