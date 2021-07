Schwarzbauten sind ein wachsendes Problem im Landkreis Günzburg

Plus Mitunter warten Bauwillige im Landkreis Günzburg nicht darauf, bis ihr Antrag genehmigt ist - oder sie stellen erst gar keinen. Das kann teuer werden.

Erst im April hatte der Bauausschuss des Burgauer Stadtrats einen Schwarzbau auf dem Tisch gehabt - mal wieder. Dieses Mal ging es um eine Garage, für die ein Bauantrag gestellt worden war, obwohl sie schon stand. Doch schon zuvor hatte es öfters Diskussionen im Gremium gegeben, wie man mit solchen Fällen eigentlich umgehen soll. Auch die Leiterin der Bauabteilung im Landratsamt in Günzburg, Andrea Holzinger, hat häufig damit zu tun. Sie seufzt am Telefon: Diese Delikte bereiteten der Kreisverwaltung eine Menge und zunehmend mehr Arbeit.