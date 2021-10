Seniorenheime im Kreis Günzburg haben Corona-Krise gut überstanden

Plus In den Seniorenheimen im Landkreis Günzburg haben 2020 schwarze Zahlen geschrieben. Allerdings müssen jetzt noch viele Investitionen nachgeholt werden.

Die Seniorenheime des Landkreises haben das Corona-Jahr 2020 finanziell bestens überstanden. Landrat Hans Reichhart und Max Mayer, der neue Leiter des Eigenbetriebs Seniorenheime, warnten angesichts der guten Zahlen allerdings vor voreiligen Schlüssen. Etliche bauliche Maßnahmen - etwa der geplante Aufzug im Heim in Jettingen-Scheppach - konnten wegen Corona nicht planmäßig verwirklicht werden. Wenn die Investitionen erst einmal nachgeholt sind, sei das 2020 eingesparte Geld auch schon wieder weg. „Wobei ich an der schwarzen Null festhalten will“, erklärte der Landrat im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Familie und Senioren.